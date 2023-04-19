Шотландську спортсменку дискваліфікували з ультрамарафону — вона проїхала частину маршруту автівкою

Пекельце

Шотландську спортсменку відсторонили від участі в ультрамафоні 2023 GB Ultras за користування автівкою на маршруті.

Про це пише BBC.

Йоазія Закжевська фінішувала третьою на маршруті Манчестер — Ліверпуль на 80 кілометрів, але згодом зʼясувалося, що вона проїхала на машині чотири кілометри. Спортсменку відстежили через GPS.

За словами її друзів, спортсменці стало погано, адже вона взяла участь у забігу на наступний день після дводенного шляху з Австралії до Великої Британії.

Справу передали до Федерації легкої атлетики Великої Британії.