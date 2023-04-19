Шотландську спортсменку дискваліфікували з ультрамарафону — вона проїхала частину маршруту автівкою
- Автор:
- Анна Холоднова
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Шотландську спортсменку відсторонили від участі в ультрамафоні 2023 GB Ultras за користування автівкою на маршруті.
Про це пише BBC.
Йоазія Закжевська фінішувала третьою на маршруті Манчестер — Ліверпуль на 80 кілометрів, але згодом зʼясувалося, що вона проїхала на машині чотири кілометри. Спортсменку відстежили через GPS.
За словами її друзів, спортсменці стало погано, адже вона взяла участь у забігу на наступний день після дводенного шляху з Австралії до Великої Британії.
Справу передали до Федерації легкої атлетики Великої Британії.
- У лютому на Тайбейському ультрамарафоні в Тайвані Йоазія Закжевська перемогла на 48-годинній дистанції, встановивши світовий рекорд на 411,5 км. У 2011 році на Чемпіонаті світу IAU вона виграла індивідуальне срібло в 2011 році та бронзу в 2014 і 2015 роках на дистанції 100 кілометрів.
- У 2020 році у віці 44 років Закжевська перемогла у 24-годинному забігу в Австралії на дистанції 236,561 км.