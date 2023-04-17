В Ізмаїлі запрацював перший прокат самокатів. За два дні міськрада заборонила їх
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
У місті Ізмаїл на Одещині заборонили прокат електросамокатів. Тільки 10 квітня в місті запрацював перший прокат самокатів від компанії Jet.
Про це йдеться в рішенні виконкому Ізмаїльської міської ради, яке ухвалили 12 квітня.
Власникам прокатних електричних самокатів заборонили розміщувати їх на міських територіях загального користування, а комунальникам дозволили вилучати прокатні самокати, якщо їх виявлять на території міста.
За інформацією «Бесарабія інформ», прокат електросамокатів компанії Jet запрацював в Ізмаїлі лише 10 квітня.