В Ізмаїлі запрацював перший прокат самокатів. За два дні міськрада заборонила їх

Пекельце

У місті Ізмаїл на Одещині заборонили прокат електросамокатів. Тільки 10 квітня в місті запрацював перший прокат самокатів від компанії Jet.

Про це йдеться в рішенні виконкому Ізмаїльської міської ради, яке ухвалили 12 квітня.

Власникам прокатних електричних самокатів заборонили розміщувати їх на міських територіях загального користування, а комунальникам дозволили вилучати прокатні самокати, якщо їх виявлять на території міста.

За інформацією «Бесарабія інформ», прокат електросамокатів компанії Jet запрацював в Ізмаїлі лише 10 квітня.