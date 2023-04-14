Німець установив новий рекорд — найшвидше у світі випив пакетик соку Capri Sun

Пекельце

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Німець Андре Ортольф потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, коли випив пакетик соку Capri Sun за 10,41 секунди.

Започаткував рекорд зі швидкісного пиття Capri Sun британець Деклан Еванс — він випив сок за 16,65 секунди. Потім його рекорд побила Лія Шуткевер, якій вдалося зробити це за 15,71 секунди.

Щоб Книга рекордів Гіннеса зарахувала новий рекорд, потрібно дотримуватися умов: таймер вмикають тоді, коли претендент ще не вийняв соломинки й не вставив її в пакет соку.