В Австралії художник шукає труп британця для мистецького проєкту про колоніалізм

Пекельце

Performing Lines

Австралійський художник Натан Мейнард, який належить до корінного народу палава, шукає труп британця для мистецької інсталяції. Він просить добровольця «британського походження» пожертвувати своє тіло після смерті.

Про це пише ART News.

Яку форму матиме витвір Мейнарда — поки неясно, художник вирішив почати проєкт з відбору потенційних донорів.

Оголошення художника Натана Мейнарда в газеті The Age, Мельбурн, Австралія.

Натан Мейнард. Performing Lines

За словами Мейнарда, йому потрібен труп, який можна було б принести в жертву за «минулі гріхи», скоєні під час колонізації. Художник обіцяє «ставитися до тіла з великою повагою», незважаючи на те, що воно призначене для спокутування звірств, скоєних за часів колоніальної влади.

У листопаді твір мають виставити на фестивалі Current arts в астралійському місті Гобарт. Тасманійський музей дозволить таку роботу, оскільки в минулому сам робив виставки з тіл і артефактів аборигенів. Два роки тому установа офіційно вибачилася за те, що «брала участь у розкопках та ексгумації, збиранні та торгівлі останками предків аборигенів Тасманії».