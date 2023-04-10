У США пенсіонерка втретє пограбувала банк. Її знову заарештували

Пекельце

National Bank Of Ukraine / Flickr

78-річна американка Бонні Гуч пограбувала банк у штаті Міссурі. До цього її вже два рази судили за такі ж злочини.

The Guardian пише, що жінка прийшла у банк у Канзас-Сіті і дала касиру записку зі словами: «13 000 дрібними купюрами. Дякую, вибачте, я не хотіла вас лякати».

Вона була вбрана у сірий одяг, сонцезахисні окуляри, поліетиленові рукавички та чорну маску-респіратор, а пахло від неї, як розповіли поліцейські, алкоголем. Під час затримання Бонні Гуч не чинила опору, але говорила з правоохоронцями «дуже суворо».

Щоб вийти із вʼязниці, Гуч потрібно внести заставу у $25 тисяч.

Попередні пограбування банків американка скоїла в Каліфорнії в 1977 році та в передмісті Канзас-Сіті Ліс Самміт у 2020 році. Її випробувальний термін за другий грабунок закінчився в листопаді 2021 року.