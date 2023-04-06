У Лондоні в рекламі секс-іграшок висміяли мемуари принца Гаррі. Її заборонили, адже це можуть побачити діти

Пекельце

У Лондоні заборонили рекламу секс-іграшок Lovehoney, де згадувалися відверті мемуари герцога Сассекського.

Про це повідомляє The Independent.

На цифровому білборді великими літерами було написано: «Мовчання золото, Гаррі», а дрібнішими: «Кульові кляпи доступні на нашому сайті».

Рекламу побачили на лондонському вокзалі Clapham Junction 8 лютого, й Управління стандартів реклами (ASA) отримало скаргу на неї. Заявник стверджував, що реклама була образливою та неприйнятною для показу, особливо в місці, доступному для дітей.

Компанія Lovehoney заявила, що реклама не була образливою — це відповідь на мемуари Гаррі, в яких докладно викладалась «низка нескромних викриттів, деякі з яких мали сексуальне підґрунтя».

Коли рекламу демонстрували вперше, Lovehoney заявила, що вона має бути гумористичною і що не всі сімейні історії потрібно розповідати публіці. Компанія стверджує, що реклама підходила для нецільового показу, тому що діти не розпізнали б кляп із кульками як секс-іграшку, адже він не має явних сексуальних посилань.

В Управлінні стандартами реклами заявили, що кляп — це все ж секс-іграшка, і ця реклама навряд чи викличе масову чи серйозну образу, однак деякі люди вважатимуть її «неприємною».

«Тому ми вважаємо, що реклама не підходить для демонстрації на відкритому повітрі, де її можуть побачити діти. Ми дійшли висновку, що реклама була безвідповідально налаштована», — заявив регулятор.

Це не вперше, коли інтернет-магазин секс-іграшок викликає суперечки через «ризиковану рекламу». У 2018 році в телевізійній рекламі показали чотирьох людей, які досягли оргазіму.