У Брюсселі гра в «Монополію» закінчилася бійкою із самурайським мечем. Двоє чоловіків постраждали

Пекельце

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У столиці Бельгії, Брюсселі, гра в настільну гру «Монополія» переросла в бійку, під час якої японським мечем катаною поранили двох чоловіків.

Про це пише місцеве видання La Libre.

Компанія грала в «Монополію» на тротуарі біля приватного будинку, мешканцям якого це не сподобалося. До гравців із палицею в руках вийшла жінка. Після словесної перепалки до жінки приєднався її син, взявши із собою катану.

Один із гравців спробував вихватити катану та зняв з неї кобуру. Між ними завʼязалася бійка, у результаті якою катаною було поранено двох чоловіків. Їх госпіталізували з численними порізами. За життя одного з постраждалих борються лікарі.

Місце бійки до приїзду криміналістів було у плямах крові та розкиданих картках з «Монополії».