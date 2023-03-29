Правоохоронці на вʼїзді до Києва затримали пʼяного попа Московського патріархату. Він вважає, що ті «поплутали рамси»

Пекельце

Пресслужба КМДА

Державна прикордонна служба повідомила про затримання священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який у стані алкогольного спʼяніння їхав у напрямку Києва без водійського посвідчення.

«Піп, пʼяний як чіп, намагався прорватися до Києва», — описали відео прикордонники.

Вони кажуть, що ченець спілкувався з прикордонниками на жаргоні «Московського патріархату».

«Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли». Які ще гріхи приховував «священнослужитель», зʼясують правоохоронці», — зазначили у ДПСУ.

Також на відео чути невдоволення священнослужителя тим, що його документи і телефон дивляться «без відома», через що він лається на прикордонників.