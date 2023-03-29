Правоохоронці на вʼїзді до Києва затримали пʼяного попа Московського патріархату. Він вважає, що ті «поплутали рамси»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба КМДА
Державна прикордонна служба повідомила про затримання священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який у стані алкогольного спʼяніння їхав у напрямку Києва без водійського посвідчення.
«Піп, пʼяний як чіп, намагався прорватися до Києва», — описали відео прикордонники.
Вони кажуть, що ченець спілкувався з прикордонниками на жаргоні «Московського патріархату».
«Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього «пацани під Бахмутом здохли». Які ще гріхи приховував «священнослужитель», зʼясують правоохоронці», — зазначили у ДПСУ.
Також на відео чути невдоволення священнослужителя тим, що його документи і телефон дивляться «без відома», через що він лається на прикордонників.
- Українську православну церкву Московського патріархату попередили, що до 29 березня вона має звільнити будівлі, які перебувають на балансі державного заповідника «Києво-Печерська лавра». Як пояснив міністр культури Олександр Ткаченко, розірвання договору зумовлене висновками Міжвідомчої робочої групи, яка зафіксувала порушення умов користування державним майном з боку монастиря.
- Водночас в УПЦ МП заявили, що в листі чиновників «жодної інформації про юридичні підстави для розірвання договору не зазначено». Так, зранку 29 березня УПЦ МП заявила, що сотні її вірян зібралися на молитву.