У Нідерландах на донора сперми подали до суду, щоб він нарешті припинив здавати біоматеріал

Пекельце

AFP

У Нідерландах судитимуть 41-річного чоловіка, щоб змусити його припинити донорство сперми.

Про це пише Euronews.

Мешканець Гааги, якого місцеві ЗМІ називають Джонатан М., співпрацював щонайменше з 13 клініками і став батьком як мінімум 550 дітей по всьому світу.

Колективний позов проти чоловіка подала жінка, яка звернулася по донорську сперму в 2018 році, а також фонд Donorkind, що захищає права дітей, народжених методом штучного запліднення.

Законодавство Нідерландів дозволяє використовувати генетичний матеріал однієї людини для допомоги 12 родинам або для зачаття 25 дітей. Обмеження запровадили, щоб запобігти ненавмисному інцесту зведених братів і сестер та проблемам з психікою у нащадків донора.

«Якби я знала, що він уже став батьком більш як ста дітей, я б ніколи не обрала цього донора», — сказала жінка, яка ініціювала судовий розгляд.

У 2017 році «серійного» донора внесли до чорного списку через те, що він став біологічним батьком понад сотні дітей. Нідерландська спільнота акушерів та гінекологів закликала всі банки сперми та клініки негайно знищити його біоматеріали.

Але Джонатан М. продовжував займатися донорством за кордоном, а також шукав потенційних клієнток через соцмережі. За даними ЗМІ, зараз він живе в Кенії і відмовляється коментувати судовий позов проти нього.