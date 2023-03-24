У Флориді звільнили директора Класичної школи за показ дітям оголеної скульптури «Давид»

Пекельце

Директора Класичної школи в місті Таллахассі у Флориді (США) звільнили з роботи після скарги батьків, які обурилися, що викладач показав шестикласникам скульптуру Мікеланджело «Давид». Батьки назвали її «порнографічною».

Tallahassee Democrat пише, що за правилами школи, директор мала отримати від батьків дозвіл на демонстрацію такого контенту, утім через непорозуміння лист не дійшов до батьків.

Мати одного школяра сказала, що «сильно засмучена тим, що її дитина повинна дивитися на такі твори».

Наглядова рада школи вирішила надати директору можливість піти у відставку добровільно або бути звільненою. Як зʼясувалося, це вже третій звільнений директор школи з моменту її відкриття восени 2020 року.