У Китаї чоловік пограбував АЗС на $23 і 14 років переховувався в печері

Пекельце

Китаєць, який у 2009 році пограбував автозаправну станцію на 156 юанів ($22,5), 14 років ховався від поліцейських у гірській печері.

Про це пише Oddity Central.

У 2009 році Лю Моуфу було 30 років, і він разом із двома приятелями пограбував АЗС, вони були озброєні. Витративши частину грошей на їжу та феєрверки, чоловіки розійшлися. Невдовзі поліція арештувала спільників Лю Моуфу, а він вирішив сховатися.

Поки поліція обшукувала його будинок і допитувала родину, втікач ховався в лісі, зрештою оселившись у печері. Він почав полювати та шукати їжу, а також час від часу заходив у рідне село, щоб вкрасти продукти і на кілька хвилин побачити батьків.

Дружина та батьки неодноразово вмовляли його здатися, але Лю Мофу повертався до печери. Він жив там разом із двома собаками — вони відганяли від втікача диких тварин.

Цього року він нарешті зрозумів, що пропустив похорон свого батька, весілля сина і навіть ніколи не бачив свого онука. У лютому 2023 року Лю Мофу нарешті вирішив здатися.

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі за збройне пограбування. Через наявність зброї термін давності його справи ще не сплив.