Пекельце

Американський виробник кетчупу компанія Heinz подарує човен чоловіку, який дрейфував у морі 24 доби і харчувався кетчупом.

Про це компанія повідомила у заяві для газети The Guardian.

Елвіс Франсуа родом з Домінікани. Місцеве видання Emo News повідомило 25 лютого, що представники Heinz зустрілися з моряком під час конференції в Zoom.

У грудні течія в Карибському морі знесла вітрильник Франсуа, коли він ремонтував його біля острова Сінт-Мартен. Пізніше Франсуа розповів, що намагався подзвонити друзям, щоб повідомити, де він знаходиться, аби вони могли знайти його, але не мав належного сигналу.

Чоловік харчувався пляшкою кетчупу Heinz, часниковим порошком, кубиками супу марки Maggi та дощовою водою, яку збирав ганчіркою. Він також видряпав слово «допомога» англійською мовою на корпусі човна. Чоловік провів у дрейфі загалом 24 дні, йому доводилося зливати воду з човна, щоб не потонути.

18 січня екіпаж контейнеровоза підібрав чоловіка і доставив його до порту Картахени, де його оглянули лікарі — у чоловіка була значна втрата ваги.

Після того як стало відомо про цю історію з кетчупом, компанія Heinz спробувала знайти чоловіка і дати йому новий човен. Компанія запустила в соціальних мережах флешмоб #FindtheKetchupBoatGuy. Допис побачили майже пʼять мільйонів користувачів, він зібрав понад чотири тисячі лайків, що є рекордом для Heinz.