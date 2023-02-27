У Таїланді наркоторговець зробив пластичні операції — аби стати схожим на корейця і заплутати поліцію

Пекельце

У Таїланді місцевий торговець наркотиками переніс кілька пластичних операцій на обличчі, щоб виглядати «красивим корейцем» та переховуватися від поліції.

Про це повідомляє BBC.

Ідеться про 25-річного Сахарата Савангдженга, який взяв корейський псевдонім Сон Чімін. Його затримали минулого тижня в Бангкоку. Поліція шукала його протягом трьох місяців і зараз заявила, що «від його справжньої особи не залишилося нічого».

Поліція вистежила його, відслідкувавши поширення екстазі серед інших продавців та покупців у Бангкоку. Свідки описали його поліції як «гарного корейця».

У попередні роки чоловіка заарештовували щонайменше три рази. Якось його затримали за звинуваченням у нападі, і поліція виявила у нього 290 таблеток екстазі та 2 кг наркотиків у рідкій формі, але йому вдалося втекти з-під варти.

Генерал-майор тайської поліції назвав його однією з основних причин епідемії МДМА в Бангкоку.

«Він наркобарон, який імпортує МДМА з Європи, йому лише 25 років. Ми вважаємо, що в зарубіжних країнах є ще підозрювані. Ми продовжимо наше розслідування», — додали в поліції.