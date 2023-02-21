У Білорусі схвалили запровадження смертної кари за державну зраду

Пекельце

Reuters

У другому читанні Палата представників Білорусі затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за державну зраду.

Згідно з текстом ухваленого документа, смертну кару можуть застосувати до держпосадовців і військових.

Серед інших змін, затверджених депутатами, можливість штрафування за скоєння злочинів «проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоровʼя населення та держави».

Розмір такого штрафу становитиме до 50 тисяч базових величин (2,7 млн гривень). Нині максимальний розмір штрафу становить 5 тисяч білоруських рублів (73 тисячі гривень).