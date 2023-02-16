Росія заборонила чиновникам використовувати іноземні слова

Пекельце

У росії Державна дума ухвалила поправки до закону про державну мову, який забороняє чиновникам та юридичним особам вживати слова та вирази, які не відповідають нормам сучасної російської літературної мови.

Відповідне рішення Держдума ухвалила 16 лютого.

Норма «спрямована на захист російської мови від надмірного вживання іноземних слів». Виняток — іноземні слова, які не мають аналогів російською. Перелік таких фраз міститься в нових нормативних словниках.

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Насамперед закон поширюється на органи державної влади. Норми російської літературної мови необхідно буде дотримуватись в «офіційних взаєминах і офіційному листуванні». Також правила працюватимуть при оформленні документів, що засвідчують особу громадянина рф, адрес відправників та одержувачів телеграм та посилок, поштових переказів коштів.

Крім того, закон запроваджує обовʼязкову лінгвістичну експертизу проєктів законів щодо їх відповідності нормам і правилам російської мови.

Цих правил зобовʼязані дотримуватися в освітній сфері, у державних та муніципальних інформаційних системах, у матеріалах про товари та послуги для споживачів. Поруч із фразою іноземною мовою має бути її переклад шрифтом такого самого розміру, типу та кольору.

Про покарання в законі не йдеться.