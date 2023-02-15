Футбольний клуб «Ніцца» подав заяву в поліцію через порнофільм, знятий на стадіоні під час матчу

Пекельце

Футбольний клуб «Ніцца» подав офіційну скаргу в поліцію після зйомок порнофільму на їхньому стадіоні під час матчу.

Про це пише Metro.

Уболівальники французького клубу повідомили, що відео було зняте під час гри у неділю, 29 січня. Ролик побачили в соціальних мережах. Тоді «Ніцца» обіграла «Лілль» із рахунком 1:0 завдяки голу Гаетана Лаборде.

Компанія, яка управляє стадіоном, Nice Eco Stadium, також подала скаргу. Там заявили, що не хочуть, щоб їх асоціювали з подібними кадрами під час матчу.