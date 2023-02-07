В Еквадорі мером міста обрали кандидата, якого вбили за кілька годин до початку виборів

Пекельце

BBC News

В Еквадорі мером міста Пуерто-Лопез обрали кандидата Омара Менендеса, якого застрелили за кілька годин до відкриття виборчих дільниць.

Про це пише BBC.

Невідомі бойовики ввірвалися в кабінет, де перебував Менендес із кількома активістами з його передвиборчого штабу. Під час нападу загинули кандидат й один підліток. Поліція досі намагається зʼясувати мотиви злочину.

Але смерть не завадила Менендесу перемогти на виборах мера міста. Очікується, що його місце займе один із представників його партії.

Це не перший випадок загибелі кандидата під час останніх місцевих виборів в Еквадорі. Два тижні тому застрелили кандидата в мери міста Салінас.

Еквадорська влада активно бореться зі сплеском злочинності, оскільки місцева тюремна система не витримує навантажень.