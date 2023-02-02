У Мексиці директор зоопарку приготував карликових кіз на обід. Його звільнили

Пекельце

Getty Images / «Бабель»

У Мексиці слідчі предʼявили звинувачення ексдиректору зоопарку в місті Чильпансінго, який, як показало розслідування, використовував тварин для продажу, обміну або й приготування їжі.

Про це повідомляє The Guardian.

Хосе Рубена Нава Норьєга звільнили 12 січня після того, як у зоопарку загинув олень. Розслідування показало, що він помер після того, як втік, але його змогли повернути — однак тварина невдовзі померла від недбало оброблених ран. Також виявилося, що Хосе свавільно розпоряджався тваринами. Так, перед Різдвом він наказав забити чотирьох карликових кіз та почастував ними гостей.

«Тварин забили та приготували прямо на території зоопарку. На вечірці наприкінці року їх подали як їжу, — сказав директор департаменту дикої природи штату. — Це поставило під загрозу здоровʼя людей, які їх їли, бо ці тварини непридатні для споживання людиною».

Директор також продавав приватним особам без жодного обліку оленів та корів ватусі, а зебру обміняв нібито на інструменти, необхідні для ремонту зоопарку. Щоправда, інструментів також не виявили.

Загалом у зоопарку проживає 520 тварин 89 різних видів. Народження деяких не реєстрували, а інші були зареєстровані як померлі, хоча насправді живі. Комісія недорахувалася 14 тварин, зокрема койота, дитинча ара та ягуара.

Проблема з тваринами, які живуть у неволі, в Мексиці існує давно. Місцеві наркоторговці часто влаштовували собі приватні звіринці з левами, тиграми та іншими дикими тваринами. Деякі з цих зоопарків досі існують, і тварини, що живуть у них, часом тікають через неналежні умови утримування.