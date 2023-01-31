У Броварах на виконкомі міської ради всім присутнім чоловікам вручили повістки. Меру теж
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Броварах (Київська область) на засіданні виконавчого комітету міської ради всім присутнім чоловікам вручили повістки.
Про це повідомило видання «Трибуна Бровари», опублікувавши відео.
Представник військкомату заявив, що чоловіки мають уточнити облікові дані та пройти медкомісію. Повістку отримав і мер міста Ігор Сапожко.
- За правилами бронювання від мобілізації, військовозобовʼязані, які працюють в органах державної влади, не підпадають під неї повністю або частково.