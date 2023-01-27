У Лондоні громадський туалет розчавив ремонтника, який лагодив його
- Автор:
- Софія Телішевська
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У центрі Лондону громадський висувний туалет насмерть розчавив працівника, який намагався його відремонтувати.
Про це повідомляє ВВС.
Попри зусилля екстрених служб чоловік, який отримав серйозні поранення, помер на місці.
Інцидент стався в центрі розважального району Вест-Енд, де розташовані багато пабів, барів, театрів і ресторанів, на розі Шефтсбері-авеню і Чарінг-Кросс-роуд.
Висувні туалети розміщені в усіх розважальних районах Лондону, удень їх зберігають під землею, а вночі піднімають нагору.