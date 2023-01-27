У Лондоні громадський туалет розчавив ремонтника, який лагодив його

Пекельце

У центрі Лондону громадський висувний туалет насмерть розчавив працівника, який намагався його відремонтувати.

Про це повідомляє ВВС.

Попри зусилля екстрених служб чоловік, який отримав серйозні поранення, помер на місці.

Інцидент стався в центрі розважального району Вест-Енд, де розташовані багато пабів, барів, театрів і ресторанів, на розі Шефтсбері-авеню і Чарінг-Кросс-роуд.

Висувні туалети розміщені в усіх розважальних районах Лондону, удень їх зберігають під землею, а вночі піднімають нагору.