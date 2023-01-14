У росії дітям з інвалідністю подарували банери з портретами вбитих військових. На це витратили президентський грант

Пекельце

Unsplash

У російському місті Азов Ростовської області влада зробила подарунок дітям з інвалідністю. Місцеві чиновники встановили банери, присвячені загиблим на війні в Україні окупантам.

Про це повідомляє видання The Insider.

Фотографії вбитих російських військових встановили за кошти з гранту президента росії володимира путіна.