У росії дітям з інвалідністю подарували банери з портретами вбитих військових. На це витратили президентський грант
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
У російському місті Азов Ростовської області влада зробила подарунок дітям з інвалідністю. Місцеві чиновники встановили банери, присвячені загиблим на війні в Україні окупантам.
Про це повідомляє видання The Insider.
Фотографії вбитих російських військових встановили за кошти з гранту президента росії володимира путіна.
- Раніше мерія російського Саратова написала некролог про загиблого в Україні вʼязня, якого засудили на 19 років за подвійне вбивство.