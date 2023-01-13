У Тайбею літак не зміг виконати рейс через павербанк — той загорівся та обпік пасажирів

Пекельце

Двоє пасажирів літака сінгапурського лоукоста Scoot отримали опіки через те, що під час польоту в салоні загорівся павербанк.

Про це повідомляє The Independent.

Лайнер TR993 виконував рейс з Тайбея до Сінгапура. Вилетіти зі столиці Тайваню він мав о 19:20 10 січня, але як тільки літак вирулив на злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту, у салоні спалахнув зарядний пристрій.

Екіпаж зумів загасити полумʼя, але через легкозаймистість кілька пасажирів встигли постраждати.

Літак довелося повернути до терміналу, щоб пасажирам надали допомогу.