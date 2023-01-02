У Польщі вимушено посадили літак, аби відправити пасажира у витверезник

Пекельце

Videvo

В аеропорту «Познань-Лавіца» прикордонники отримали інформацію про агресивного пасажира, щодо якого необхідно «вжити негайні дії». Капітан вирішив перервати авіарейс за маршрутом Вільнюс — Лондон.

Після аварійного приземлення правоохоронці вивели 50-річного чоловіка з літака і доправили його до витверезника, передає Rmf24.pl.

Капітан повітряного судна заявив, що чоловік не виконував прохання екіпажу, ображав пасажирів та фізично погрожував їм, зокрема стюардесам. Відтак капітан вирішив перервати рейс. Виявилося, що порушник — литовець за громадянством.

У чоловіка в крові було 1,5 проміле алкоголю, через що його доправили до медвитверезника. Коли чоловік протверезіє, йому може загрожувати відповідальність.