У Польщі «гомофобний» канал запросив виступити гурт Black Eyes Peas. Вони вийшли на сцену із ЛГБТ-стрічками

Пекельце

У Польщі телеканал TVP, якому закидають гомофобство, запросив виступити на новорічній вечірці американський хіп-хоп-гурт Black Eyes Peas, який активно підтримує ЛГБТ-спільноту.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Телеканал TVP часто транслює «гомофобний» контент, і через це з ними відмовилася співпрацювати британська співачка Мелані Сі, тому каналу терміново довелося шукати заміну. У підсумку виступити погодилися музиканти з The Black Eyed Peas. За їхній виступ у місті Закопане заплатили мільйон доларів.

Так, перед виконанням популярної пісні “Where Is the Love?” лідер гурту will.i.am. сказав, що вона присвячена єдності: «Цю пісню ми присвячуємо всім тим, хто відчув на собі ненависть цього року. Єврейські громади, ми вас любимо. Люди африканського походження у всьому світі, ми вас любимо. ЛГБТК-спільноти, ми вас любимо».

Крім цього, гурт вийшов на сцену з райдужними повʼязками на рукавах, щоб продемонструвати свою підтримку спільноти ЛГБТК+. У цих костюмах вони виконали всі пісні.

Після виступу гурту організатори концерту спробували вийти з незручної для них ситуації. Так, ведучий Томаш Каммель заявив, що «все було узгоджено на найвищому рівні, включно з кожним елементом вбрання».