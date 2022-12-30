У Румунії затримали екскікбоксера, що був у розшуку. Він видав себе під час суперечки з Гретою Тунберг

Пекельце

У Румунії затримали колишнього професійного кікбоксера Ендрю Тейта, що переховувався від правоохоронців через звинувачення в насильстві. Своє місце розташування він видав під час суперечки з екоактивісткою Гретою Тунберг.

Про це пише німецьке видання RND.

Тейт написав твіт: «Привіт, Грето Тунберг», і додав фотографію, на якій він заправляє власний Bugatti. Потім похвалився своїми 33 автомобілями: «Це тільки початок. Будь ласка, дай мені свою адресу електронної пошти, щоб я міг надіслати повний список моїх автомобілів, включно з їхніми величезними кліматичними викидами», — написав Тейт.

Тунберг відреагувала: «Будь ласка, просвітіть мене», і вказала власну електронну адресу. Її відповідь набрала набагато більше лайків, ніж повідомлення кікбоксера. Тож Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.

У результаті Тейта, його брата і ще двох підозрюваних затримали в четвер. Вони проведуть за ґратами щонайменше 24 години до рішення суду про їхню подальшу долю.

Тейт — американо-британський інфлюенсер, бізнесмен і колишній професійний кікбоксер. Закінчивши карʼєру в кікбоксингу, він почав пропонувати платні курси на тему «взаємодії чоловіків та жінок» і членство на своєму вебсайті, а згодом став знаменитістю в інтернеті. Його женоненависницькі коментарі призвели до блокування його акаунтів у кількох соціальних мережах.