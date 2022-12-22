Премʼєр Нової Зеландії назвала лідера опозиції «придурком». Транскрипцію цього виступу продали на аукціоні за понад $60 тисяч

Пекельце

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У Новій Зеландії на благодійному аукціоні за 100 тисяч новозеландських доларів ($63 200) продали підписану копію стенограми премʼєр-міністра Джасінди Ардерн з виступу, де вона ображала лідера опозиції.

Про це повідомляє BBC.

Людина, яка виграла благодійний аукціон, повідомила, що їй доведеться взяти кредит, щоб сплатити виграшну ставку. Премʼєр-міністр подякувала всім, хто зробив ставки. Гроші підуть до Фонду раку простати Нової Зеландії.

Минулого тижня під час жвавих парламентських дебатів Ардерн обурилася, коли Девід Сеймур, лідер правої лібертаріанської партії ACT, попросив її навести приклад того, як вона «зробила помилку, належним чином вибачилась за неї та виправила її». Тоді Ардерн, перш ніж сісти, тихо пробурмотіла: «Такий зарозумілий придурок». Це речення «схопив» мікрофон і воно збереглось в офіційному парламентському протоколі. Після вибачень Ардерн разом із Сеймуром вирішили підписати копію стенограми та виставити її на аукціон.