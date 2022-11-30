Чоловік «замінував» Офіс президента, бо йому вимкнули світло. Порушника затримали

Пекельце

У Києві затримали чоловіка, який 28 листопада повідомив про мінування Офісу президента. Як виявилося, таким чином порушник висловлював протест через відключення світла.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За місцем проживання 51-річного підозрюваного, який виявився прихильником «русского міра», слідчі вилучили мобільний телефон із сім-картою, а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання чоловіку запобіжного заходу та перевіряють його на причетність до інших правопорушень.

Покарання за завідомо неправдиве повідомлення про мінування передбачає від чотирьох до восьми років ув’язнення.