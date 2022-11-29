У Таїланді невеликий буддійський храм залишився без ченців — вони провалили тест на наркотики

Пекельце

Arisa Chattasa / Unsplash

У Таїланді невеликий буддійський храм залишився без ченців, після того як вони не пройшли тест на наркотики.

Про це повідомляє BBC.

У північній провінції Фетчабун чотири ченці, зокрема настоятель, дали позитивний результат на метамфетамін. Зараз ченців відправили до клініки для проходження реабілітації від наркотичної залежності.

Рейд проходив на тлі національної кампанії боротьби з незаконним обігом наркотиків. Чому саме поліція звернула увагу на цей храм — не повідомляють.

Після затримання ченців мешканці стурбовані тим, що не можуть практикувати «пунья» — в індуїзмі та буддизмі це поняття означає заслуги за доброчесність, що переносяться в інші життя. Ці заслуги можна створити завдяки добрим справам, зокрема, годуючи ченців. Регіональна влада вже звернулася по допомогу до голови місцевого монастиря, який пообіцяв призначити кількох нових ченців до храму, щоб вирішити проблеми парафіян.

За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності, останніми роками метамфетамін став серйозною проблемою в Таїланді: у 2021 році обсяги вилучень цього наркотика досягли рекордно високого рівня. Країна є основним транзитним пунктом для метамфетаміну. Наркотики йдуть до Таїланду з Мʼянми — найбільшого у світі виробника метамфетаміну — через Лаос. Потім таблетки продаються на вулицях за ціною 50 бат ($1,5).