У Німеччині KFC запропонувала відзначити сирною куркою «Кришталеву ніч» — ніч терору щодо євреїв

Пекельце

Maxime Lebrun / Unsplash

Американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC вибачилася за те, що у Німеччині розіслала клієнтам рекламне повідомлення із пропозицією відсвяткувати «Кришталеву ніч» сирною куркою.

Про це повідомляє BBC.

«Кришталева ніч» — це перша масова акція прямого фізичного насильства та терору щодо євреїв на території Німеччини. Вона відбулася в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Тоді загинули понад 90 людей, а нацисти зруйнували підприємства і синагоги. Багато хто вважає це початком Голокосту.

Мережа ресторанів KFC розіслала сповіщення у додатку, в якому йшлося: «Це день памʼяті Кришталевої ночі! Побалуйте себе ніжнішим сиром на хрусткій курці. Тепер у KFCheese!» Компанію звинуватили у «нечутливості», а потім вона пояснила це «помилкою в системі».

Приблизно за годину компанія надіслала ще одне повідомлення з вибаченнями.

«Нам дуже шкода, ми негайно перевіримо наші внутрішні процеси, щоби це більше не повторилося. Будь ласка, вибачте за цю помилку», — заявили у KFC.