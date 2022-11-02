Пекельце

Військовий літак США «намалював» пеніс у небі біля Сирії. Поруч розташована російська військова база

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Wikimedia

Американський літак-паливозаправник KC-135 Stratotanker у небі біля Сирії літав за незвичним маршрутом. Траєкторія нагадує чоловічий пеніс.

Про це пише La Repubblica.

Літак у вівторок протягом майже двох годин перебував у небі на схід від Кіпру біля берегів Сирії. Саме там розташована російська військова база Тартус.

FlightRadar

З якою саме метою американський літак перебував там — невідомо. Ймовірно, він вирушив для дозаправлення винищувачів, але потім вирішив намалювати таку фігуру в небі.