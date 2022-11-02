У гуртожитку Стенфорду нелегально проживав чоловік. Його виселяли звідти вже кілька разів

Пекельце

Stefan Haubold / Flickr

У Стенфордському університеті (США) в гуртожитку виявили чоловіка, який незаконно там проживав. Тепер заклад переглядає протоколи безпеки.

Про це повідомляє New York Post.

Чоловіка з грудня минулого року кілька разів вже виявляли в гуртожитку. Востаннє його спіймали 27 жовтня. Університетська газета Stanford Daily назвала цю людину Вільямом Каррі, який у 2021 році випустився із середньої школи Бірмінгем (штат Аламабама). Цього разу чоловіка викрили завдяки тому, що він вкрав телевізор з гуртожитку Crothers Hall, де кілька тижнів сидів навпочіпки в підвалі. Каррі видавав себе за другокурсника, який вивчає premedical — це навчальний напрямок, який вивчають студенти бакалаврату в США, перш ніж стати студентами-медиками.

Чоловік спілкувався з іншими мешканцями гуртожитку, його регулярно пускали до кампусів інші студенти. В університеті заявили, що обставини справи, зокрема «наполегливість і здатність Каррі здобути прихильність студентської спільноти», показують, що у протоколах існують прогалини для запобігання подібним інцидентам.

«Ми негайно проведемо перевірку, щоб переконатися, що наші процедури унеможливлять повторення подібних інцидентів», — заявили представники закладу.