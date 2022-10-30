У Польщі чоловік викрав трамвай та возив пасажирів. Він навіть зміг доїхати до сусіднього міста, але там його затримали
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Polsat
У польському місті Катовіце в ніч проти суботи 29 жовтня 25-річний чоловік викрав трамвай із депо. Він виїхав на рейс, забирав пасажирів та навіть доїхав до сусіднього міста Хожув, де його й затримали.
Про це пишуть Polsat та Wiadomosci.
Чоловік їхав на трамваї № 33 по Хожуву. Там його помітив інший водій трамвая, який і зателефонував керівництву. Підозри викликала швидкість їзди, а також те, що маршрут № 33 у місті не їздить.
Коли в депо зрозуміли, що трамвай викрали, то одразу знеструмили лінію, і він зупинився. Тоді на місце події приїхала поліція та затримала чоловіка.
Наразі його арештували на три місяці. Чоловік пояснив, що його батько був водієм трамвая, і він теж хотів би водити такий транспорт. Йому інкримінують створення небезпечної ситуації на дорозі, а також використання чужого транспорту для короткострокового використання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.