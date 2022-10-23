Мери міст Манчестер та Ліверпуль запізнилися на конференцію про «залізничний хаос». Їхній потяг скасували

Пекельце

В Англії мери міст Манчестер та Ліверпуль запізнилися на пресконференцію про «залізничний хаос», бо їхній потяг скасували.

Про це повідомляє BBC.

Мер Великого Манчестера Енді Бернхем та мер Ліверпуля Стів Ротерам лобіюють збільшення коштів для компаній TransPennine Express та Northern. Вони закликають уряд негайно збільшити фінансування операторів поїздів. Ротерам сказав, що іронія скасування їхнього потягу не залишилася непоміченою.

«Цей залізничний хаос не лише завдає страждань людям, а й руйнує нашу місцеву економіку», — сказав він.

Пресконференція відбулася того ж дня, 22 жовтня, коли кілька залізничних ліній Avanti West Coast зупинились через страйк диспетчерів поїздів.