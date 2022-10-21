У Новій Зеландії чиновникам заборонили використовувати складні та незрозумілі слова

Пекельце

Newstalk ZB / Mark Mitchell

Парламент Нової Зеландії ухвалив закон, який забороняє складні та незрозумілі слова в бюрократії. Про це повідомляє The Guardian.

Закон про просту мову вже набув чинності і вимагає від чиновників використовувати просту, зрозумілу мову при спілкуванні з громадськістю — це зробить демократію більш інклюзивною.

Депутат Рейчел Бояк, яка представила законопроєкт, сказала: «Люди, які живуть у Новій Зеландії, мають право розуміти, що уряд просить їх робити, і які їхні права, на що вони мають право від уряду».

Прихильники простої мови кажуть, що законопроєкт заощадить гроші та час уряду, і що чітка комунікація є ключем до демократії. Інші автори стверджували, що законопроєкт покращить доступність для людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку та тих, кому потрібен переклад документів.

«Більшість інформації, яку ми як представники громадськості отримуємо від урядових відомств, використовує складну мову, жаргон та непотрібні абревіатури. Це зміна здорового глузду, яка спростить взаємодію з державним сектором для новозеландців», — пояснила Рейчел Бояк.

Підґрунтям закону став закон США від 2010 року, який вимагає, щоб федеральний уряд США оприлюднював документи «чітким, коротким та добре організованим» способом.