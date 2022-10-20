На Тернопільщині та в Полтаві поліція почала пошуки тих, хто не економить електрику

Пекельце

Pixabay / Alberto Sanchez

Із 20 жовтня поліція Полтави та Тернопільської області почала патрулювати міста, виявляючи підприємців, які не вимкнули зовнішнє освітлення, що необхідно для економії електроенергії. Порушників будуть притягати до відповідальності.

Про це повідомили голова Тернопільської ОВА Володимир Труш і мер Полтави Олександр Мамай.

«Будь-ласка, вимкніть зовнішню рекламу, бо будете мати неприємності. Поліцейські, які патрулюватимуть місто, будуть заходити в це приміщення і притягувати до відповідальності», — зазначив Труш.

Водночас мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що з 15:00 в місті патрулює Інспекція з благоустрою разом з поліцією.

«Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть рекомендації, будуть відключені від електропостачання», — наголосив Мамай.