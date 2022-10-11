Окупант-бурят вкрав у Лимані вуличну камеру спостереження і поставив її у своїй квартирі. Вона досі транслює в Україну

Пекельце

Російський окупант з Бурятії вкрав у Лимані Донецької області вуличну камеру відеоспостереження і привіз її додому як сувенір, проте, вочевидь, не розібрався, як нею користуватись, оскільки власник камери тепер має до неї доступ.

Про це повідомив український блогер Ян Гордієнко, який опублікував у сторіз Instagram скриншоти і відеозаписи з кімнати окупанта. При цьому новий власник камери явно не розуміє, що з його оселі ведеться зйомка.

Гордієнко розповів, що камеру окупант зняв з будинку його друзів. Після повернення в Бурятію власник камери помітив, що вона знову стала активною, та увімкнув її. Воєнний злочинець і його сімʼя навіть не розуміють, що камера продовжує передавати сигнал в Україну, і тепер її власник може спостерігати, що відбувається у кімнаті окупанта.