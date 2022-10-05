Президенту Уганди довелося вибачатися за пости його сина у Twitter. Той погрожував Кенії військовим вторгненням

Пекельце

Президент Уганди Йовері Мусевені попросив вибачення у жителів Кенії після того, як його син погрожував у Twitter вторгнутися в їхню країну.

Про це повідомляє BBC.

У понеділок 48-річний генерал Мухузі Кайнеругабу опублікував серію твітів про Кенію. «Нам, моїй армії та мені, не знадобилося б і двох тижнів, щоб захопити Найробі», — написав генерал.

Це викликало обурення жителів обох країн, які звинуватили Кайнеругабу в тому, що він «безрозсудний» і ставить під загрозу відносини між сусідніми державами. Після цього він закликав кенійців «розслабитися».

«Я ніколи не став би воювати з кенійською армією, тому що мій батько наказав мені ніколи цього не намагатися робити! Тому наші люди в Кенії повинні розслабитися!» — написав Кайнеругаба.

Президент Уганди в розмові з президентом Кенії Вільямом Руто заявив, що йому «дуже шкода» через твіти його сина. «Я прошу наших кенійських братів і сестер вибачити нас за твіти, надіслані генералом Мухузі, колишнім командувачем сухопутних військ. Для державних службовців, будь то цивільні чи військові, некоректно коментувати або будь-яким чином втручатися у внутрішні справи братніх країн», — сказав Мусевені.

Видання зазначає, що генерал Кайнеругабу відомий своїми суперечливими твітами, зокрема постами на підтримку вторгнення росії в Україну та тиграйських повстанців, які борються з урядом Ефіопії.