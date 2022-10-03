Українці за 30 хвилин зібрали мільйон гривень на підручник з історії для Ілона Маска. Всі гроші підуть на ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск увечері 3 жовтня оприлюднив серію провокаційних твітів щодо імовірної легітимності псевдореферендумів на окупованих росією територіях України.
Низка політиків, дипломатів і журналістів розкритикували опитування Маска, а благодійник Сергій Притула разом з Ігорем Лаченом оголосили збір коштів на підручник з історії для американського бізнесмена.
«100 грн на підручник, решта — на ЗСУ», — написав Притула.
Всього за пів години українці задонатили понад мільйон гривень.
- На дописи Ілона Маска відреагував навіть президент України Володимир Зеленський, який опублікував своє опитування у Twitter: «Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує росію?».