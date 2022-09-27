Естонські прикордонники затримали росіянина, який перетнув кордон на сапборді. Чоловіка відправили назад

Пекельце

В Естонії прикордонники затримали росіянина, який незаконно на сапборді перетнув кордон у гирлі річки Нарва. 38-річного росіянина відправили назад до рф.

Про це повідомила Естонська громадська телерадіомовна компанія.

Чоловік перетнув кордон 26 вересня десь після першої години ночі. Прикордонники залучили кілька патрулів іта оточили територію. Близько 04:30 чоловіка затримали на одній з автобусних зупинок у Нарві, доставили до прикордонного пункту, виписали штраф і відправили назад до росії.

«У даному випадку це був незаконний перехід кордону, який був здійснений через страх перед оголошеною у сусідній країні мобілізацією», — заявив керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Ідаської префектури Еерік Пургела.

Зараз в Естонії помітного зростання міграційного тиску не спостерігається, але Естонія заявила, що до такого розвитку подій готова. «Ми уважно стежимо за ситуацією і за необхідності направимо на кордон додаткові сили. Ми відпрацьовували такі ситуації разом з нашими партнерами з навчань і знаємо, як це швидко організувати», — наголосив Пургел.