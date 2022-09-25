У Словʼянську поваленого Леніна продали за 747 тисяч гривень

Пекельце

У Словʼянську Донецької області продали памʼятник засновнику СРСР Володимиру Леніну.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях у Facebook.

«Ленін, гуд бай! Здійснилося! Памʼятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на комунальному АТП, продано за 747 тисяч 446 грн», — написав він.

За словами міського голови, виручені кошти підуть на виплату допомоги українцям за зруйноване росіянами житло.

Памʼятник з 1976 року стояв на центральній площі міста. Статую зняли з постаменту краном 3 червня 2015 року. З того часу вона перебувала на території АТП 052814.