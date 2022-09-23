На Харківщині спіймали росіянина, який незаконно перетнув кордон. Він каже, що хоче воювати за Україну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Національна гвардія України / Facebook
У Харківській області в районі села Уди українські нацгвардійці та контррозвідка спіймали росіянина, який нелегально перетнув кордон. Він заявив, що хоче воювати на боці України.
Про це пише Нацгвардія у своєму Facebook.
Під час допиту чоловік заявив про свою незгоду з путінським режимом і про бажання воювати в українській армії.
«Я з Ленінградської області. До військової служби стосунку не маю: не взяли. Військовий квиток є — отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області] уночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там», — розповів росіянин.
Під час затримання він був одягнутий у військову форму, але не штатну. Також мав при собі паспорт і військовий квиток. Наразі правоохоронці перевіряють його.