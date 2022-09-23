Очільник Чечні кадиров заявив, що в регіоні не буде мобілізації, бо там і так «перевиконали план»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Sasha Mordovets / Contributor
Очільник Чечні рамзан кадиров заявив, що в регіоні не проводитимуть мобілізацію. За його словами, там вже і так давно «перевиконали план».
Про це пише «Кавказ.Реалії».
Телевізійний випуск із заявами кадирова вийшов на місцевому державному каналі «Грозний». Він зазначив, що у війні вже взяли участь майже 20 тисяч людей із Чечні, тому регіон перевиконав план «на 254%». Який саме план отримала Чечня — невідомо.
Також кадиров повідомив, що родичів приблизно 40 жінок, які намагалися напередодні провести у Грозному антивоєнний мітинг, уже мобілізували та відправили в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть «на передову».
- 21 вересня путін вийшов зі зверненням, в якому оголосив про часткову мобілізацію — мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у військах. Міністр оборони рф заявив, що з 21 вересня мобілізують 300 тисяч осіб.
- Після цього Латвія оголосила, що не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації, а Казахстан заявив, що не надаватиме їм прихисток. Водночас міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що російські чоловіки, які тікають від мобілізації, можуть просити притулку в Німеччині.