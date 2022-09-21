В Італії жінка відсудила €500 тисяч за те, що її переплутали в пологовому будинку та віддали іншим батькам

Пекельце

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В Італії суд присудив 33-річній жінці Антонеллі €500 тисяч компенсації за те, що її переплутали в пологовому будинку при народженні та віддали іншим батькам. Вони з нею погано поводилися, а згодом взагалі відмовилися від дитини.

Про це пише The Times.

Згідно з матеріалами справи, у червні 1989 року в місті Каноза-ді-Пулья Антонеллу народила жінка на імʼя Катеріна (прізвищ фігуранток не розголошують) в тому ж пологовому будинку, де з різницею в десять хвилин жінка на імʼя Лорета народила дівчинку Лорену.

Імовірно, через помилку працівників пологового немовлят переплутали, і Лорена опинилася в сімʼї Катеріни, а Антонелла — у Лорети.

Адвокат жінки розповідав, що у новій сімʼї вона переживала «жахливе» дитинство. Батько бив її, а потім пішов із родини, а матір передала її на виховання дідусю та бабусі. Ті, своєю чергою, віддали дівчинку в дитбудинок. Лише в 15-річному віці її забрала прийомна родина.

У 2012 році біологічна мати Антонелли помітила її фотографію у Facebook і впізнала свою доньку. Катеріна звʼязалася з нею і запропонувала провести ДНК-тест. Через десять років Антонелла подала позов проти місцевої влади з вимогою компенсації.

Жінка виграла позов. Вона та її чоловік отримали по €215 тисяч компенсації, а їхній біологічний син Франческо €82 тисячі .