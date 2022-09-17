Нідерландське місто судиться з Twitter через чутки про секту педофілів-сатаністів

Пекельце

Нідерландське місто Бодегравен-Рейвейк подало до суду на соцмережу Twitter через поширення чуток про те, що там живе секта педофілів-сатанистів.

Про це пише BBC.

Зазначається, чутки почали поширювати троє користувачів соцмережі у 2020 році. За їхніми словами, у 1980-х у цьому місті декілька дітей стали жертвами насильства і були вбиті. Один із користувачів, який виріс у місті поблизу Гааги, сказав, що нібито був свідком злочинів у дитинстві.

Ці повідомлення спонукали десятки людей поїхати на міське кладовище, щоб залишити квіти та вшанувати випадково обрані могили дітей.

Повідомляється, що минулого року суд зобов’язав користувачів видалити всі твіти про місто, але неправдива інформація далі поширюється. Тому місто було змушене звернутися безпосередньо до самої соцмережі.

Адвокат Twitter відмовився від коментарів, а юристи представників міста заявили, що соцмережа не відповіла, чи були видалені твіти з дезінформацією.