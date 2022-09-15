Американський актор Раян Рейнольдс програв парі та зафільмував свою першу колоноскопію

Пекельце

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Актор Раян Рейнольдс зняв свою першу колоноскопію на камеру, щоб підвищити обізнаність про збільшення випадків раку товстої кишки серед людей віком до 50 років. А ще тому, що програв парі.

Про це пише CNN.

«Не щодня ви можете підвищити обізнаність про щось, що безумовно врятує життя. Це достатня мотивація для мене, щоб дозволити вам побачити, як мені встромляють у дупу», — сказав Рейнольдс у відео.

Актор Роб МакЕлгенні, який грає у комедії «У Філадельфії завжди сонячно», теж зафільмував свою колоноскопію.

Рейнольдс і МакЕлгенні є співголовами Wrexham AFC — футбольного клубу пʼятого дивізіону, заснованого в 1864 році в Уельсі. Вони уклали парі. Його суть полягала в тому, що якщо МакЕлгенні навчиться говорити валлійською, Рейнольдс публічно зробить колоноскопію. Рейнольдс програв — МакЕлгенні зміг заговорити валлійською. А ще він приєднався до процедури, щоб підтримати свого приятеля.

Під час процедури лікар виявив невеликий поліп у товстій кишці Рейнольдса та видалив його.

«Нам з Робом цього року виповнилося 45. І знаєте, частина життя в цьому віці — це проходження колоноскопії. Це простий крок, який може буквально врятувати ваше життя», — наголосив Рейнольдс.