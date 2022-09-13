Пекельце

Flickr / carmy thompson

В Австралії кенгуру вбив чоловіка, який тримав його як домашню тварину. Поліцейським, які прибули на виклик, довелося застрелити кенгуру.

Про це пише BBC.

Родичі знайшли мертвого 77-річного чоловіка в його власному будинку в місті Редмонд, що на заході Австралії. Він мав багато травм.

Коли на місце події прибули медики та поліція, кенгуру не підпускав їх до тіла чоловіка. Через це поліції довелося застрелити тварину. Медики ж констатували смерть чоловіка.

У кенгуру є «багато зброї», зокрема гострі зуби, кігті та сильні ноги. Однак експерти наголошують, що вони майже ніколи не нападають на людей. Останній відомий випадок загибелі людини, повʼязаний з кенгуру, в Австралії датований 1936 роком.

«Проблема з кенгуру і людиною в тому, що ми обидва — прямоходячі тварини, ми стоїмо на двох ногах, і така пряма поза — виклик самцю кенгуру», — розповів експерт із поведінки кенгуру Грем Коулсон.

Попри відсутність смертельних випадків травми після зустрічей з кенгуру у людей залишаються. Наприклад, у липні 67-річна жінка отримала порізи та зламала ногу після нападу кенгуру. А в березні тварина напала на трирічну дівчинку, яка отримала травми голови.