Мешканець Вовчанська отримав паспорт рф і засвітився на відео російських пропагандистів. Через три дні ЗСУ звільнили місто

Пекельце

Скріншот з відео

Мешканець Вовчанська на Харківщині засвітився у сюжеті російських пропагандистів. На відео чоловік отримує російський паспорт та радіє разом з іншими колаборантами. Але на посібників росіян чекав сюрприз — уже за кілька днів Сили оборони України звільнили місто.

Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Левко Стек.

Акаунт «ЄвроМайдан» у Twitter опублікував відео зі «святковим» врученням російських паспортів мешканцям Вовчанська.