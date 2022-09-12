Мешканець Вовчанська отримав паспорт рф і засвітився на відео російських пропагандистів. Через три дні ЗСУ звільнили місто
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Скріншот з відео
Мешканець Вовчанська на Харківщині засвітився у сюжеті російських пропагандистів. На відео чоловік отримує російський паспорт та радіє разом з іншими колаборантами. Але на посібників росіян чекав сюрприз — уже за кілька днів Сили оборони України звільнили місто.
Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Левко Стек.
Акаунт «ЄвроМайдан» у Twitter опублікував відео зі «святковим» врученням російських паспортів мешканцям Вовчанська.
- 19 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що мера Краснодару андрія алексєєнка призначили «головою» окупованої частини Харківської області. Депутати у Краснодарі достроково припинили повноваження міського голови за власним бажанням у звʼязку із «переходом на іншу роботу».
- У Харківській та Донецькій областях триває звільнення населених пунктів. Так, за добу 11 вересня ЗСУ вибили росіян з понад 20 населених пунктів, подекуди українські військові вийшли до державного кордону з рф.