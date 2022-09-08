Десятки тисяч людей подивились фейкову трансляції презентації Apple. Там було посилання на шахрайський криптосайт

Пекельце

Apple

Під час презентації новинок від Apple хтось запустив паралельну трансляцію на YouTube із Тімом Куком — аби привернути увагу до шахрайства з криптовалютою. Цю трансляцію дивилися десятки тисяч людей.

Про це повідомляє The Verge.

Фальшива пряма трансляція привертала увагу тим, що до її опису додали масив ключових слів Apple, але по суті відео було заповнене дивними повідомленнями з посиланнями на підозрілий криптосайт.

У стримі було багато ознак того, що він фейковий. Він мав дивну назву — «Apple Event Live. Генеральний директор Apple Тім Кук: Apple та Metaverse у 2022 році», і там показували старе інтервʼю CNN із Куком. Стример додав до відеопотоку логотипи Bitcoin та Ethereum, закрив логотип CNN Money текстом Apple Crypto Event 2022 і внизу додав жирним шрифтом фразу «Термінові новини». Однак URL-адреса каналу, який називався Apple LIVE, не мала нічого спільного з Apple.

Максимальна кількість людей, які дивилися цей стрим, — 70 тисяч. YouTube не одразу відповів на запит про коментарі. Незабаром після публікації трансляцію видалили за порушення умов.

The Verge також виявив пряму трансляцію на окремому (і теж уривчастому) каналі, в якому стверджувалося, що це Apple Inc. Стрим був задуманий як захід за участю Кука та генерального директора Tesla Ілона Маска про Apple та метавсесвіт, але насправді це було інтервʼю про Bitcoin із Маском і лідером криптовалютної компанії Block Джеком Дорсі. Цей стрим подивились понад 10 тисяч глядачів, потім його теж видалили.