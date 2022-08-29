Air France відсторонила двох пілотів, які побилися у себе в кабіні під час польоту

Пекельце

Авіакомпанія Air France відсторонила двох пілотів після бійки в літаку, який виконував рейс Женева — Париж.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався в червні. Причини сварки не повідомляються. Про бійку стало відомо завдяки швейцарським ЗМІ, які повідомили, що командир та другий пілот посварилися незабаром після зльоту і вхопили один одного за коміри. Також повідомляється, що один пілот вдарив іншого. У бійку втрутився бортпровідник, а одному з членів екіпажу довелося провести політ у кабіні пілотів.

Зазначається, що політ тривав далі, а літак щасливо приземлився, тож бійка на подальший політ не вплинула. Минулого тижня, в середу, французьке агентство авіарозслідувань BEA опублікувало звіт, у якому йшлося про те, що деяким пілотам Air France бракує суворості в дотриманні процедур під час інцидентів, повʼязаних із безпекою.