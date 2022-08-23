ВПС Індії звільнили трьох офіцерів за випадковий пуск крилатої ракети по Пакистану. Ядерним державам вдалося вирішити інцидент спокійно

Пекельце

Військово-повітряні сили Індії заявили, що звільнили трьох офіцерів за випадковий пуск ракети по території Пакистану в березні цього року. Двом ядерним державам вдалося врегулювати цей інцидент спокійно, оскільки обійшлося без жертв.

Про це пише Reuters.

Випадковий пуск стався 9 березня. Індійці запустили крилату ракету BrahMos, яка здатна нести ядерний заряд. Вона впала в безлюдній місцевості, тому жертв і руйнувань не було.

Міністерство закордонних справ Пакистану одразу викликало тимчасового повіреного у справах Індії в Ісламабаді, щоб заявити протест. Тоді воно назвало пуск неспровокованим порушенням повітряного простору, зазначивши, що інцидент міг поставити під загрозу пасажирські рейси та життя цивільних.

Індія пообіцяла провести розслідування і заявила, що серйозно поставиться до нього, створивши спеціальну слідчу комісію. За результатами її роботи встановили, що пуск відбувся через відхилення трьох офіцерів від стандартних оперативних процедур під час планового технічного обслуговування. Сьогодні, 23 серпня, винних офіцерів звільнили.